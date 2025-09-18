Black Panther og Cosmic Ghost Rider bekreftet som figurer for Marvel Cosmic Invasion

HQ

Når Tribute Games lanseres på Marvel Cosmic Invasion på en ubestemt dato senere i år, kan vi forvente at beat 'em up-tittelen vil inneholde en bred liste av kjente superhelter. Vi vet allerede at Captain America, Wolverine, Spider-Man, Storm, Phyla-Vell, Venom, Nova, She-Hulk, Rocket Racoon, Silver Surfer, og Beta Ray Bill alle vil være med i spillet, og nå har vi ytterligere to figurer å legge til i denne miksen.

Både Black Panther og Cosmic Ghost Rider er bekreftet, og vi har også en kort beskrivelse av hva vi kan forvente oss av begge heltene.

For Ghost Rider, blir vi fortalt at han vil bruke Spirit of Stellar Vengeance til å straffe "de skyldige ved å bruke både helvetesild og Power Cosmic!" Når det gjelder Black Panther, vil det være King T'Challa -varianten av figuren, som "styrter ut i kamp med sin vibraniumforsterkede drakt og soniske dolker. Med enestående kampsportferdigheter og styrke kaster han seg over enhver trussel eller fiende som er dum nok til å utfordre ham!"

Totalt kan vi forvente oss 15 spillbare figurer i spillet, og så langt, inkludert Black Panther og Ghost Rider, har 13 blitt avslørt, noe som betyr at ytterligere to figurer bør gjøre sin ankomst ganske snart.