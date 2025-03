Black Panther-skuespiller hevder Marvel 1943: Rise of Hydra vil debutere i tide til jul

HQ

Vi ble tidligere fortalt at Marvel 1943: Rise of Hydra skulle lanseres i 2025, og selv om det fortsatt er omtrent 10 måneder igjen av dette kalenderåret, begynner man å lure på om en lansering i 2025 fortsatt er aktuell, siden det ikke har kommet ytterligere informasjon (eller egentlig noen rykter i det hele tatt) om spillet så langt i år. Ifølge en av spillets hovedrolleinnehavere er det fortsatt i høyeste grad tilfelle.

I en samtale med The Direct under MultiCon i Los Angeles nylig uttalte Khary Payton, som er kjent som Black Panther i Marvel 1943: Rise of Hydra, følgende :

"Vi jobber fortsatt. Vi planlegger 2025... Vi tenker som en julesituasjon. Men jeg er så spent."

Selv om Payton vil være godt kjent med spillet, bør vi ikke ta dette som et faktum før vi hører fra Skydance selv, som om spillet ikke er klart, vil det mest sannsynlig bli presset til begynnelsen av 2026 i stedet. Hvis det virker usannsynlig, er det verdt å huske at utgiveren Plaion nylig skjøv Kingdom Come: Deliverance II ut av en sen 2024-utgivelse til fordel for tidlig 2025, og se hvordan det fungerte for det flere millioner solgte og kritikerroste spillet ...