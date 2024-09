Black Panthers Michael B. Jordan og Ryan Coogler gjenforenes i skrekkfilmen Sinners

Vi har sett paret skape filmmagi før, og nå skal de forsøke å gjøre det samme igjen. Etter megasuksessen med Black Panther skal regissør Ryan Coogler og skuespiller Michael B. Jordan finne sammen i en kommende skrekkdramafilm, Sinners.

Filmen handler om tvillingbrødre som vender tilbake til hjembyen sin og oppdager at den har blitt hjemsted for en mye større, forskrudd ondskap. Selv om vi ikke får se denne ondskapen, legger den første traileren for Sinners definitivt opp til et spennende og uhyggelig premiss.

Filmen kommer på kino 7. mars 2025, og i hovedrollene finner vi blant annet Hailee Steinfeld og Jack O'Connell. Sjekk ut traileren nedenfor.