Black Widow og alt annet som kommer til Disney+ i juli

Om en uke går vi altså inn i juli, og Disney har bestemt seg for å være tidlig ute med å avsløre hvilke filmer og serier som kommer til Disney+ i 2021 sin sjuende måned. Det viser seg at det ikke bare er Black Widow og Jungle Cruise som skal friste heller. Her er hele listen.

Filmer den 2. juli

Anywhere but Here

Groupies Forever - The Banger Sisters

Chronicle

The Darkest Minds

Hai-Eden

The Rocker

Sharks of Lost Island

Sharks of the Bermuda Triangle

Serier den 2. juli





Besos al Aire - Sesong 1



Når haier angriper - Sesong 1 - 6



9-1-1 - Sesong 4 med ny episode hver uke



Familien Green i Storby'n - Sesong 1



Serie den 7. juli





Empire - Sesong 1 - 6



Filmer den 9. juli





Black Widow med Premier Access



Cleopatra



Hoffa



Julia



Patton - menneske og soldat



Serier den 14. juli





Fancy Nancy Clancy - Fancy Nancys Fancyskole - Sesong 1



Race to the Center of the Earth - Sesong 1



Star - Sesong 1 - 3



Station - Sesong 1 - 3



Flyhavarikommisjonen - Sesong 11 - 19



Filmer den 16. juli





Arizona Junior



Bulworth



Kalenderpikene



Hotshots!



Hotshots! 2



Mars: På innsiden av SpaceX



Reisen til solen



Serier den 21. juli





Behind the Attraction - Sesong 1



Turner & Hooch - Sesong 1 med ny episode hver uke



Marvel superhelt-historier - Sesong 4



Spidey og hans fantastiske venner - Sesong 1



Tyrant - Sesong 1 -3



Filmer den 23. juli





Bad Girls



Being the Queen



Cocktail



Coyote Ugly



Det ultimate vikingsverdet



Picture Perfect



Playing with Sharks



She's the One



Stuntman



Titantic: 20 år etter suksessfilmen



Serie den 23. juli





Star Wars Vintage: Droids - Sesong 1 og 2 med ny episode av andre sesong hver uke



Serier den 28. juli





Jessie - Sesong 4



Last Man Standing - Sesong 1 -9 med ny episode av niende sesong hver uke



Mikkes vidunderlige verden - Sesong 1 med ny episoe hver uke



På innsiden av SS: Veien til maken - Sesong 1



Snipp og Snapp: Parkliv - Sesong 1 med ny episode hver uke



Turning the Tables with Robin Roberts - Sesong 1



Filmer den 30. juli





Avsporing



Jungle Cruise med Premier Access



Magikerne kommer tilbake - Alex vs. Alex



Summer of Soul



Terminator: Dark Fate



The Newton Boys



