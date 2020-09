Black Widow utsettes til mai og Black Panter 2 er fortsatt på vei

Du ser på Annonser

Da det viste seg at relativt få kinoer ville åpnes for fullt i nærmeste fremtid som følge av Covid-19 bestemte Marvel seg for at storfilmen Black Widow kun ville bli tilgjengelig på Disney+ i stedet, men det viser seg at dette ikke blir tilfellet heller.

Nå har selskapet nemlig offentliggjort en ny runde med utsettelser, noe som har ført til at både Black Widow, Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Thor: Love and Thunder, Doctor Strange in the Multiverse of Madness og overraskende nok Black Panther 2 også. Du leste riktig. Black Panther 2 skal fortsatt bli en realitet til tross for Chadwick Boseman sin altfor tidlige bortgang. Dermed ser Marvel sin imponerende lanseringsliste slik ut nå: