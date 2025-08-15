Blackbird Interactive gjenerverver rettighetene til Hardspace: Shipbreaker

HQ

Utvikleren Blackbird Interactive har kunngjort at de har inngått en avtale med Focus Entertainment om å gjenerobre rettighetene til Hardspace: Shipbreaker -serien. Avtalen innebærer at utvikleren får tilbake kontrollen over tittelen som tidligere ble utgitt av Focus, og som ble en ganske stor suksess for begge parter, både blant fans og kritikere, slik at Blackbird kan utvide universet som eneeier.

For dette formål, selv om ingen detaljer deles, blir vi fortalt i en pressemelding at Blackbird Interactive har "flere Hardspace-prosjekter for tiden under utvikling", og at vi kan forvente "studioets varemerke blanding av stemningsfull verdensbygging, oppslukende, fysikkdrevet gameplay og grensesprengende design for å fortsette å drive franchisen fremover."

Blackbirds president og kreative sjef, Rory McGuire, uttalte følgende om oppkjøpet: "Det er sjelden å ha en IP som gir så dyp gjenklang hos millioner av spillere. Så vi er beæret over å få denne muligheten til å utdype og utvide denne forbindelsen gjennom nye spill som utforsker Hardspace-universet. Shipbreaker ville heller ikke vært det det er i dag uten våre venner i Focus Entertainment. Vi er evig takknemlige for deres partnerskap og håper å få jobbe med dem igjen snart."

For å hjelpe til med utviklingen av Hardspace -serien har Blackbird Interactive åpnet for påmelding til Lynx Pioneer Programme, som er et fellesskapsfokusert prosjekt der fansen kan være med på å forme seriens fremtid gjennom eksklusive spilltester.