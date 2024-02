Blackbird Interactive rammes igjen av oppsigelser

HQ

Det har blitt rapportert at utvikleren Blackbird Interactive har blitt permittert nok en gang. Det Vancouver-baserte studioet har sagt opp utviklere for andre gang på et halvt år, og det er foreløpig uklart hvor mange som har mistet jobben.

Oppsigelsene ble først lagt merke til av Game Developer, som registrerte at flere utviklere fra studioet gikk til LinkedIn for å bekrefte at de hadde fått sparken fra selskapet. Siden da har Blackbird delt en uttalelse om oppsigelsene, som GamesIndustry har gjengitt i sin helhet.

En representant for studioet uttaler: "På grunn av økonomisk press utenfor vår kontroll måtte vi ta det uheldige skrittet å skille oss fra noen venner.

"Dette er en del av en omstillingsplan som er nødvendig på grunn av nye prosjekter som ble skrinlagt av noen av våre partnere. Vi så på flere måter å unngå dette på, men dessverre var det ikke mulig å finne andre alternativer. Ettersom de berørte medarbeiderne er en del av BBI-familien, ønsker vi å gjøre dem godt rustet til neste fase i karrieren. Vi tilbyr en rekke utvidede ytelser og avgangsvederlag for å lette overgangen."

I forrige oppsigelsesrunde mistet over 40 utviklere i studioet jobben. Det nøyaktige antallet utviklere som må gå denne gangen, er ennå ikke bekreftet. Dette skjer også etter at Blackbird tok beslutningen om å utsette Homeworld 3 fra den planlagte lanseringsdatoen 8. mars til 13. mai.