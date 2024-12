Blackfrost: The Long Dark II offisielt annonsert

Det er hele ti år (!) siden det kanadiske overlevelsesspillet The Long Dark ble utgitt i sin første inkarnasjon, og nå er det endelig på tide med en oppfølger. Om enn ikke helt ennå. På Game Awards i kveld viste Hinterland Studio frem en stemningsfull teaser av tittelen kalt Blackfrost: The Long Dark II, og nyheten inkluderer co-op, men premieren er som sagt et stykke unna.

Spillet vil bli utgitt i Early Access for PC en gang i 2026. God tid til å skru opp hype-måleren, da. Les mer på spillets offisielle Steam-side. Du kan se traileren nedenfor.