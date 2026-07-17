BlackMill Games kunngjør oppdatert utgivelsesdato for * Gallipoli*, som lanseres om en måned

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Opprinnelig var det planlagt å by fans velkommen til intens flerspiller-action på de osmanske frontene under første verdenskrig i mai, men utvikleren BlackMill Games bestemte seg til slutt for å endre planene og utsatte den kommende skytespillet « Gallipoli til en ubestemt dato.

Nå har vi en oppdatering på dette området, da det er bekreftet at Gallipoli lanseres om en måned, den 20. august, med samtidig lansering på PC, PS5 og Xbox Series X/S med full støtte for cross-play. Når denne datoen kommer, kan du forvente at Gallipoli vil koste £24,99/€29,99.

Når det gjelder forsinkelsen, forklarer BlackMill i en pressemelding at de «har utsatt lanseringen av Gallipoli til 20. august, for å gi mer tid til siste finpuss og for å sikre at spillet er klart for alle spillere fra første dag.»

Når det endelig lanseres, vil « Gallipoli by på flere kart, over 50 historisk korrekte våpen, 10 historiske klasser, i tillegg til den karakteristiske skytingen og actionen som serien har videreutviklet gjennom de tidligere kapitlene «Verdun», «Tannenberg» og senest «Isonzo».