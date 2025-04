Blacksmith Master er klar til å åpne for virksomhet i Early Access neste måned

HQ

Det er ikke mange spill som søker fred og ro i å drive en butikk i middelalderen, men det er det Blacksmith Master, det nye spillet fra Untitled Studio og utgitt av Hooded Horse, handler om.

Tittelen ble annonsert for et par år siden, og etter mye hardt arbeid er de endelig klare til å kunngjøre at det kommer inn i Early Access i mai neste år.

Og de har en ny trailer for å feire - skal du gi Blacksmith Master en sjanse neste måned?