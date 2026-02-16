Blackstone hjelper det indiske AI-selskapet Neysa med finansiering

HQ

Et av verdens mest kontroversielle aksjeselskaper, Blackstone, som er mest kjent for å eie store mengder eiendom rundt om i verden, har kommet den indiske AI-startupen Neysa, som har behov for finansiering, til unnsetning.

Mer spesifikt ønsker Neysa å få 1,2 milliarder dollar fra investorer, der Blackstone og noen få venner, inkludert Nexus Venture Partners, allerede har lovet 600 millioner dollar ifølge en offisiell pressemelding fra Neysa. Pengene skal tilsynelatende brukes på GPU-kraft, med bare 50 millioner dollar ble samlet inn tidligere. De siste 600 millionene skal etter planen skaffes via gjeld, en strategi som har blitt vanlig blant AI-selskaper.

Neysa fokuserer på å tilby AI-drevet infrastruktur, kalt neo-clouds, der GPU-beregningskraft tilbys som en tjeneste, ofte brukt til svært spesifikke bruksområder som for det meste krever GPU-databehandling. Selv om de er mer spesialiserte, tilbyr de generelt sett billigere priser enn brede tjenester som Microsoft Azure. Indias AI-sektor anses generelt som liten, men i rask vekst, og de fleste analytikere spår en tosifret vekstfaktor i GPU-etterspørselen i årene som kommer.