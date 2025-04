Blade Reboot som opprinnelig utspilte seg på 1920-tallet med et Flying Lotus-soundtrack

Marvels planlagte reboot av Blade, med Mahershala Ali i hovedrollen, skulle opprinnelig foregå i 1920-årene, og ingen ringere enn Flying Lotus skulle stå for musikken. Den Oscar-vinnende kostymedesigneren Ruth E. Carter bekreftet også nylig at hun hadde jobbet med den versjonen av prosjektet - før alt falt helt fra hverandre, hovedsakelig på grunn av manus- og skuespillerstreik. Flying Lotus selv kommenterte nylig X, og sa :

"Jeg antar at vi er så langt fra at det i det hele tatt er en mulighet nå, men. Ja, jeg var signert for å skrive musikk til den nye Blade -filmen før det gikk i vasken. Kanskje det kommer opp igjen, men jeg tviler på det. Hadde vært gøy, da."

Nøyaktig hva fremtiden bringer for filmen er fortsatt uvisst, men ryktene antyder at prosjektet kan ha blitt skrotet helt. Når det er sagt, er Mia Goth tilsynelatende fortsatt tilknyttet rebooten, og det ryktes at hun skal spille skurken Lilith. En rekke forskjellige manusforfattere har også vært involvert, inkludert Nic Pizzolatto fra True Detective og Michael Green fra Logan - men akkurat nå ser Blades fremtid i MCU veldig usikker ut.

Har du fortsatt håp om at Blade reboot vil skje en dag?