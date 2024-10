Blade Runner, Black Mirror og Ghost in the Shell inspirerte Den of Wolves: "Vi vil ikke ha 10 Chambers til å lage hatter"

HQ

Kunstig intelligens er helt klart det mest trendy begrepet i 2024, og med det i bakhodet diskuterte vi moteordet med 10 Chambers' utviklingssjef Hjalmar Vikstr da vi møttes i Barcelona her om dagen. Som et sci-fi-, bedrifts- og kooperativt heist-shooterspill vil Den of Wolves naturlig nok ha kunstig intelligens som en del av historien og handlingen, men vi lurte også på hvordan utviklerne stiller seg til AI i den virkelige verden, eller AI for kunstnere og utviklere.

"Du bør alltid være litt skeptisk og redd for moteord fordi de kommer og går, og du må fortsatt fortsette å gjøre din greie", advarer Vikstr først i det eksklusive videointervjuet nedenfor. "Det er to helt forskjellige ting. Jeg vil si at i (spill)verdenen har AI blitt gal til det punktet at den hacker og avslører alle i Midway, du må låse alt ned ved hjelp av mer biologisk kryptering og den slags ting, vi prøver å snakke litt om det, vi gjemmer hemmelighetene på steder der AI ikke kan finne dem i utgangspunktet, så det er fortsatt et verktøy i vår verden, det er fortsatt selskapene som styrer showet, vi kjemper ikke mot gale AI-monstre eller noe sånt, men det brukes på en veldig våpenaktig måte, så det er tatt til det ekstreme".

"Jeg vil si at i virkeligheten", fortsetter CDOen om dagens bruksområder, "er vi selvfølgelig, som de fleste teknologiselskaper, forsiktig optimistiske. Vi satser ikke fullt ut på å bruke AI til alt, fordi vi føler at det fortsatt er mange gråsoner der det fungerer, og der det ikke fungerer", legger han til mens han nevner "å skrive et kjedelig verktøy" i utgangspunktet for kodere eller "å bruke det i en tidlig konseptuell fase" for kunstnere som to eksempler på god bruk.

Den of Wolves: "Mikrotransaksjoner er ikke det første vi tenker på"

Et annet ikke så nytt moteord er mikrotransaksjoner, og siden spillet ble bekreftet å ha dem fra den første kunngjøringen i fjor(les vår første forhåndsvisning på Den of Wolves her), spurte vi også Vikstr om MTX-implementering.

"For å være helt ærlig er det ikke det første vi tenker på, fordi vi er litt gammeldagse når det gjelder hvordan vi tenker på spill", forklarer 10Chambers-mannen. "Vi lager et premiumspill nå, vi lager ikke et gratisspill, så vårt fokus på Micros er ikke førsteprioritet i det hele tatt, men vi ser fortsatt en plass for det. Men det må gjøres veldig delikat og på en fin måte fordi vi ikke har noen interesse av å gjøre rovdyr-Micros eller noe sånt, eller betale for å vinne, selvfølgelig ikke", lover han, samtidig som han også innrømmer at "bare kosmetikk er den tryggeste veien å gå, så du kan i det minste forvente det".

Den futuristiske ideen om kunstig intelligens brakte imidlertid samtalen tilbake til temaene historie og inspirasjon.

"Jeg er veldig begeistret for de tingene vi nevnte [i intervjuet]", avslutter han. "Midway er et sted som kan servere ganske mange forskjellige historier; vi henter mye filminspirasjon fra Blade Runner, Black Mirror, Ghost in the Shell, Akira, vi ser på alle disse sci-fi-klassikerne (...) The Matrix også, og Inception, hvorfor ikke?"

"Vi har brukt mye energi på å prøve å skape et spill der vi som team kan trives og støtte og faktisk ha det gøy i lang tid, for det er også litt av hemmeligheten for oss - vi ønsker ikke å etablere studioet vårt for å lage hatter, for eksempel. Hatter ville vært det beste, når vi snakker om mikroer og alt det der - vi ønsker å fortelle historier og skape spennende co-op gameplay, så jeg tror det er det jeg er mest spent på".

Men hvor gale kan Den of Wolves bli historiemessig da, vil det overskride sci-fi for å flørte mer med ren fantasi?

"Jeg tror vi ønsker å holde oss på jorda, slik at spillerne kan føle virkningen av ting - vi driver ikke med laserpistoler og slike ting. Vi elsker også Heat, den gamle bankranerfilmen som alltid er vår referanse til alle spillene våre. Vi er jordnære, men vi bruker sci-fi på en måte som gjør at vi kan fortelle forskjellige historier, og vi er ikke redde for å gjøre sprø ting. Jeg tror du kan se i traileren at det er gjort noen kunstneriske valg, og vi ønsker å lene oss inn i det, så selv om vi ikke gjør high sci-fi, så gjør vi ikke Star Wars, ikke sant?"

Vi vet fortsatt ikke når Den of Wolves vil være klart til å spilles eller til å se det bli spilt, men Vikstr fortalte oss mer om status, tidlig tilgang og konsoller her.