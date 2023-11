Blade skal forbys for barn, sier direktør

Det hørtes først ikke særlig lovende ut at Marvels kommende Blade skulle ha tre kvinnelige hovedroller og dreie seg om livsleksjoner, men det viste seg heldigvis å være et hardnakket rykte ifølge manusforfatter Michael Starrbury: I stedet sa regissør Yann Demange i et intervju med Deadline at filmen definitivt vil få karakteren R, dvs. forbudt for barn:

HQ

"De ga meg R, og det er så viktig. Vi kommer til å ha det gøy fordi Mahershala er en så dyp skuespiller. Jeg gleder meg til å vise en slags hensynsløshet, en røffhet han har, som gjør at han kan bevege seg på jorden på en spesiell måte. Jeg elsker ham for det. Han har verdighet og integritet, men det finnes en voldsomhet som han vanligvis holder under overflaten. Jeg vil slippe det løs og få det frem på lerretet."

Dette blir altså Marvels andre R-klassifiserte filmprosjekt, ved siden av Ryan Reynolds' kommende Deadpool 3. Nic Pizzolatto, som skrev True Detective, er ansvarlig for å skrive et nytt manus, og i tillegg til Mahershala Ali ser vi også Mia Goth og Delroy Lindo i sentrale roller.

Hvor spent er du på den nye Blade?