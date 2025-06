Blade sin trilogiforfatter tilbød seg å hjelpe Marvel med å lage film, men fikk nei

I en kort periode så det ut til at Marvel Studios hadde løst Blade -dilemmaet og at den Mahershala Ali-ledede filmen faktisk ville bli en realitet. Men så hoppet enda en regissør av, og nå er det uklart om filmen noen gang vil bli laget.

Før dette siste og mest ødeleggende tilbakeslaget, hadde David S. Goyer - kjent for å ha skrevet manus til Wesley Snipes-ledede Blade trilogien, og også produsent for de to sistnevnte, og regissør for den siste - tilbudt sine tjenester til Marvel, men de takket nei.

Denne informasjonen kommer fra Goyer selv, som da han snakket med Variety på en rød løper nylig, sa følgende :

"Det er så morsomt, for omtrent åtte måneder siden - da, ikke den siste hikke, men som den forrige hikke - hadde jeg så mange mennesker som sa til meg, 'Dude, ville du komme inn der på "Blade?" Ville du bare komme inn der?", enten det var venner eller fans eller folk på sosiale medier. Og jeg tenkte egentlig ikke på det engang, men så fikk jeg agenten min til å ringe Marvel og si: "Trenger dere hjelp?". Og de sa: "Vi elsker deg, men vi tror vi har løst det nå, og vi er på et bra sted. Og så skjedde det siste. Så nei, de har ikke kontaktet meg."

Siden Blade uironisk nok virker halvdød, virker det som om Goyer kan være svaret for den utskjelte filmen, men ville han nå påta seg oppgaven med å håndtere prosjektet? Han svarte.

"Jeg kan vurdere det fordi jeg elsker karakteren, og den startet på en måte superheltkarrieren min. Selv om jeg nå regnes som en DC-fyr, begynte jeg som en Marvel-fyr. Jeg ville vurdert det, det ville vært gøy å vende tilbake til den verdenen. Når det er sagt, er jeg ellers 99 % ferdig med superhelter. Jeg elsker disse greiene. Jeg ser alle filmene, men jeg har bare gjort så mye i verden. Men ja, jeg kunne godt tenke meg det, bare for gamle dagers skyld."

Kunne du tenke deg å se Goyer igjen håndtere Blade, spesielt nå som han har erfaring med å skrive flere superheltprosjekter for film og TV, som The Dark Knight trilogien, The Sandman, og Constantine?