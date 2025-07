Blades of Fire er en kommersiell fiasko

HQ

MercurySteams nye action-RPG Blades of Fire klarte ikke å tenne kommersielt. Dette til tross for generelt positive anmeldelser, og etter at spillet er ferdig, legges skylden på dårlig lanseringstidspunkt og stadig mer selektive forbrukere - faktorer som rammer nye IP-er spesielt hardt fordi de aldri får den startbanen eller synligheten de trenger for å feste seg.

De økonomiske konsekvensene er reelle. Digital Bros, MercurySteams morselskap, har senket sine prognoser for regnskapsåret 2024/25 og forventer nå minst 10 millioner euro i tap, sammen med omtrent 8 millioner euro i nedskrivninger knyttet spesifikt til Blades of Fire. Inntektene, som allerede var forventet å synke fra år til år, forventes nå å falle ytterligere.

Det er klart at Epic Games Store-eksklusivitet på PC sannsynligvis skadet oppdagbarheten, eller i det minste ikke hjalp - en medvirkende faktor som er verdt å merke seg. Likevel, hvis du vil danne deg din egen mening (og kanskje kaste litt støtte bak MercurySteams actioneksperiment), er det en gratis demo tilgjengelig, og hele spillet er 20% avslag til og med 31. juli 2025.

Du finner anmeldelsen vår her.