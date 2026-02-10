Blades of Fire har noe å kunngjøre i morgen. Steam, Nintendo Switch 2?

HQ

Blades of FireDet anerkjente 2025-spillet fra Mercury Steam (Metroid Dread, Castlevania Lords of Shadows...), har lagt ut en mystisk teaser på YouTube med en kort 16 sekunders video som indikerer at i morgen, 11. februar, kommer "noe" til å skje.

Kan det være en ny versjon av spillet for Steam eller Nintendo Switch 2? Spillet er tilgjengelig på Epic Games Store, Xbox Series X/S og PS5, med eksklusive forbedringer for PS5 Pro. Imidlertid kan de ha angret på at de gikk glipp av Valves plattform og Nintendos attraktive nye hybrid og endelig kommer til å fikse det. Dette er bare spekulasjoner fra vår side; det kan være en utvidelse, DLC, en annen type oppdatering eller til og med spillrelaterte varer.

Det viktige her er, hva tror du denne hemmeligheten vil være? Det finner vi ut i morgen, men du kan se teaseren her hvis du vil.