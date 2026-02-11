Blades of Fire kommer på Steam i mai med mange nye funksjoner og en demo som ble sluppet i dag

HQ

I går rapporterte vi om den mystiske teaseren som Blades of Fire la ut på YouTube. Etter å ha blitt lansert i fjor på PS5, Xbox Series X/S og PC via Epic Games Store, har MercurySteams actionspill fortsatt mye innhold å tilby spillerne. Den 14. mai slippes versjon 2.0 av tittelen, sammen med en versjon for Steam, samt forskjellige forbedringer som er oppført nedenfor :

Nytt innhold



Nytt spill pluss.



Nytt utfordringsnivå: Titan



Nye våpendeler og -skinn (kun tilgjengelig i New Game Plus)



Elements Transmutation, som lar spillerne endre materialtyper.



Fotomodus.



Boss Revival Mode (en ny spillmodus der du kan spille sjefskamper på nytt og tjene belønninger).



Adsos staver på våpen for dypere kamp (belønninger knyttet til Boss Revival Mode som introduserer staver som forbedrer våpenegenskaper med spesialeffekter)



Nå kan du klappe oksen på Blades of Fire.



Forbedringer



Utvidede døds- og lemlestelsesvariasjoner.



Forbedrede animasjonsoverganger.



Nvidia DLSS4-implementering.



Annet



Fullstendig tastetilpasning for tastatur- og musekontroll.



Nye prestasjoner.



Støtte for Steam Deck



Steam-utgivelsen inkluderer "Versjon 2.0" av spillet, i tillegg til Adventurer Pack, Artbook og det prisbelønte originale lydsporet av Óscar Araujo. Som en del av Steam Next Fest vil også en ny demo av spillet være tilgjengelig fra og med i dag.

Vil du prøve Blades of Fire på Steam?