Blades of Fire-regissøren avslører hva han har lært siden lanseringen av spillet

I mai lanseres Blades of Fire 2.0. Dette er ikke en oppfølger, og det er heller ikke en stor utvidelse, men med Steam-utgivelsen for spillet vil vi se at det får en sunn mengde nytt innhold, inkludert en boss rush-modus, New Game + og mange andre funksjoner og forbedringer. Det har ikke engang gått et år siden spillets første lansering, men vi tok en prat med regissør Enric Alvarez for å snakke om hva som har endret seg på den tiden.

"En av de viktigste erfaringene våre er at det var en mulighet til å forbedre måten Blades of Fire ble introdusert for spillerne på ved lanseringen. Mange spillere nærmet seg spillet med forventninger som var formet av mer tradisjonelle actionspill - raskere tempo, umiddelbare tilbakemeldinger, konstante belønninger - og det skapte et misforhold mellom forventning og opplevelse", forteller Alvarez, og forklarer en av de viktigste erfaringene vi gjorde etter lanseringen.

"Spillet krever noe annet: tålmodighet, intensjon og en vilje til å forstå systemene. Når forventningene ikke er riktig innstilt, kan det føre til frustrasjon. Med 2.0 har vi ikke endret spillets kjerne - vi har vært tro mot den - men vi har jobbet med å gjøre intensjonen tydeligere, både i hvordan spillet presenterer seg selv og hvordan det kommuniseres," fortsetter han.

Så hvis du syntes de første timene med Blades of Fire var frustrerende, er det kanskje lettere å forstå hva spillet vil ha av deg, og hva du kan få ut av det. For flere detaljer om hvordan ting er ristet opp i Blades of Fire 2.0, sjekk ut hele intervjuet vårt.