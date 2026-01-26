Bladesong (Tidlig tilgang)

Det har aldri vært min ambisjon eller drøm å smi mine egne sverd. Men å si at jeg ikke er fascinert av kunsten, ville være en løgn. Jeg har sett utallige klipp på YouTube der mestere smir sylskarpe sverd som de deretter bruker til å skjære i vannmeloner, store kjøttstykker og flasker fylt med kullsyreholdig vann. Det er kult, helt klart, og det å kunne simulere smiingens kunst har derfor vært veldig stimulerende. Ikke fantastisk, men definitivt stimulerende.

Bladesong er i utgangspunktet ikke noe mer enn en sverdsmidesimulator, men det prøver å være mer enn det. Det er en kampanje med en tekstbasert historie der du tar ulike valg, smir sverd, selger sverd, kjøper materialer, smir flere sverd og går opp i nivå for å låse opp nye evner og kulere deler du kan feste til sverdet. Det er faktisk en velskrevet historie, men jeg savner den innlevelsen som burde være der når man spiller som en mestersmed, for alt man ser utenom selve sverdsmiingen er lange tekster med historie. Det hadde vært morsommere å kunne gå rundt i smia, prate med potensielle kunder og faktisk få en følelse av å "være der".

En bestilling fra en kunde til venstre og et klassisk ferdighetstre til høyre.

Men Bladesong er i bunn og grunn en simulator, og det er tydelig at dette var det opprinnelige fokuset, mens kampanjen ble lagt til senere. For det er faktisk veldig gøy å svinge en hammer mot metall og forme sverd akkurat slik du vil ha dem. Den kreative modusen gir deg full frihet uten at du trenger å tenke på hva potensielle kunder vil ha av egenskaper og funksjoner på sverdet sitt.

Ja, i kampanjen er det spesifikke ønsker å ta hensyn til, der kunden kanskje vil ha et sverd som er tyngre og sløvere i stedet for skarpt og lett å svinge. Andre ganger kan det være et sverd som kan holdes med én hånd, veier lite og har en sylskarp spiss. Som de sverdene de tre musketerene vifter med - du vet? Uansett er kampanjen en utmerket måte å lære seg de ulike måtene man kan lage sverd på, og hva de ellers ukjente begrepene betyr. Mye av det er i hvert fall veldig nytt for meg, for jeg er ikke så kunnskapsrik på dette feltet.

Bladesong er for øyeblikket i Early Access, så det er vanskelig å forutsi hvordan det vil utvikle seg i fremtiden. Men jeg har vanskelig for å se for meg at det vil bli så mye mer enn ytterligere utvidelse av tilpasningsmuligheter, materialer og tilbehør. Kampanjen vil helt sikkert få oppdateringer her og der for å tilby mer variasjon, men ellers er det mest sannsynlig "bare" dette vi får: en veldig kompetent sverdsmedsimulator. Vi har ikke mange slike fra før, og det er aldri feil å prøve nye ting når det kommer til spill. Det er garantert noen der ute som har lengtet etter å smi sitt eget mestersverd eller noe som ligner på dem de bærer rundt på i Final Fantasy-spillene. Her er det hundre prosent mulig.

Noen av sverdene jeg har jobbet med. Jeg har lagt til "sverdmester" i CV-en min, i tilfelle du lurer på det.

Bladesong er utrolig nisjepreget. Det gjør det det skal med dyktighet og finpuss - og da snakker jeg om selve smiingen. Historien føles som noe som ble lagt til senere for å gjøre spillet mer omfattende. Den er ikke dårlig, men bare litt for enkel i sin utførelse. Men kanskje du er den typen person som alltid har tenkt: "Jeg skulle ønske det fantes et spill der jeg kunne lage mine egne sverd", og i så fall er Bladesong definitivt noe du bør sjekke ut. Det er en perfekt aktivitet å sette i gang med bare for å leke med verktøyene og le av hvor forferdelige sverd du faktisk kan lage - eller prøve å lage virkelig kompliserte og mektige kreasjoner. Det er opp til deg.

