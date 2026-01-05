Blåfinnet tunfisk oppnår rekordsummen på 3,2 millioner dollar på Tokyos nyttårsauksjon: "Jeg håpet den skulle bli litt billigere"

HQ

Som hvert år ønsker Japan det nye året velkommen med sin mest berømte fiskeauksjon. Denne gangen var imidlertid tallene helt unike: 3,2 millioner dollar, for å være nøyaktig. En enorm blåfinnet tunfisk fra Stillehavet ble solgt for svimlende 3,2 millioner dollar på Tokyos berømte fiskemarked Toyosu på mandag, og satte dermed ny rekord.

Den 243 kilo tunge tunfisken ble kjøpt av Kiyomura Corp. som driver den populære restaurantkjeden Sushi Zanmai, der president Kiyoshi Kimura nok en gang dominerte budrunden i morgentimene. Den endelige prisen (510 millioner yen) overgikk den tidligere rekorden på 334 millioner yen som Kimura selv satte i 2019.

"Jeg hadde håpet at det skulle bli litt billigere", sa Kimura til journalister etter auksjonen. "Men prisen skjøt i været før du visste ordet av det." Den rekordstore tunfisken ble fanget utenfor kysten av Oma i Nord-Japan, en region som er kjent for å produsere noen av landets fineste blåfinner. Fiskens endelige pris tilsvarer omtrent 2,1 millioner yen (13 360 dollar) per kilo.