Blake Lively blir saksøkt av et PR-firma som en del av den pågående It Ends With Us -sagaen

It Ends With Us -feiden mellom Blake Lively og Justin Baldoni har blitt en av de mest rotete sagaene i nyere filmhistorie, ettersom de to medskuespillerne har trukket hverandres navn gjennom søla i flere måneder nå. Lively hevder at Baldoni opptrådte upassende på settet, mens Baldoni hevder at det aldri var tilfelle og at Lively rett og slett er låst i en svertekampanje mot ham. Uansett hva som er sant eller usant, har krangelen ført til at paret har havnet i flere rettssaker som kan resultere i erstatninger på godt over 250 millioner dollar.

HQ

Nå, som en del av neste fase i dette dramaet, har Lively blitt saksøkt av et krise-PR-firma. Søksmålet kommer fra Jed Wallace fra Street Relations, som i søksmålet hevder at Lively feilaktig beskyldte ham for å ha skapt kunstig innhold for sosiale medier som angrep henne og forsvarte Baldoni. Han krever 7 millioner dollar i erstatning for sitt navn, samt en offisiell kjennelse om at han ikke har deltatt i noen form for trakassering eller angrep på skuespillerinnens navn.

I følge The Hollywood Reporter kommer alt dette etter at Lively tidligere denne uken lanserte en begjæring i Texas som tok sikte på å avsette Wallace og uttalte at han bevæpnet en digital hær for å skape og frigjøre falskt innhold som så ut til å være nøyaktig på sosiale medier og chatfora.

Livelys team, representert av advokat Michael Gottlieb, har siden kommentert dette siste søksmålet og lagt til at det er "nok et ni-sifret søksmål som søker å saksøke Lively 'inn i glemselen' for å ha snakket ut mot seksuell trakassering og gjengjeldelse."

Det er fortsatt uklart når eller om denne rekken av søksmål vil komme opp i en rettssal.