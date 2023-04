Blasphemous 2 er satt for utgivelse i sommer

HQ

Vi har ventet lenge på oppfølgeren til Blasfemisk, tittelen fra spanske The Game Kitchen og en av de mest globalt vellykkede spanske utviklingene de siste årene. Den actionbaserte spillingen kombinert med metroidvania- og soul-sjangrene katapulterte Blasfemisk til listen over de beste titlene i 2019. Og selv om vi visste at ankomsten var nært forestående (som Mauricio García, direktør for The Game Kitchen, fortalte oss i et intervju for noen måneder siden på BIG Conference), til nå hadde vi ikke et reelt utgivelsesvindu.

På Nintendos Indie World i ettermiddag dukket The Game Kitchen opp mot slutten av konferansen for å kunngjøre utgivelsesvinduet for Blasphemous 2, som kommer ut til sommeren. Traileren som illustrerte presentasjonen introduserte nye våpen, fiender og bevegelsessystemer for å utforske denne forvridde ta på spansk folklore og lore. Du kan se den nedenfor.