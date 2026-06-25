Blasphemous har solgt over fem millioner eksemplarer

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The Game Kitchen har hatt stor suksess helt siden de lanserte sitt indie-Metroidvania-spill « Blasphemous » i september 2019. Spillet ble en hit blant både fans og kritikere, fikk noen DLC-utgivelser, og ble snart etterfulgt av en egen oppfølger – og kanskje til og med en tredje del også. Det ser ut til å være god grunn til at det sistnevnte kan skje, spesielt når man tar dagens nyheter i betraktning.

Den spanske utvikleren har avslørt at det opprinnelige « Blasphemous » nå har solgt over fem millioner eksemplarer. Det oppnådde denne bragden på under syv år, noe som betyr at det i gjennomsnitt har solgt rundt 700 000 eksemplarer hvert år siden lanseringen – en ganske enestående prestasjon for et indieprosjekt.

Når det gjelder fremtiden til « Blasphemous », snakket vi sist med The Game Kitchen sommeren 2025, da det ble gjort klart at studioet gjerne vil fortsette å utvide det større universet, selv om det ikke nødvendigvis betyr et tredje hovedkapittel.