Blasphemous II's bevisst kryptiske fortelling, "et rom for undring".

Det var interessant å møte og snakke med Enrique Cabeza og David Erosa både da Blasphemous 2 ble vist for første gang og da det nettopp var lansert, for å se hvordan prosjektet utviklet seg frem til sin endelige form ... og hvordan regissøren og produsenten på The Game Kitchen så utslitt, men endelig lettet ut.

"Ja, alt handler om atmosfære, så jeg liker spesielt godt dataspill som gir meg rom til å undre meg, til å tenke og til å aktivere fantasien", sier Cabeza om oppfølgerens til tider vanskelig forståelige narrativ. "Nå for tiden er det mange spill som forklarer mye for spilleren, og det er ok, men det er ikke min personlige stil. Jeg liker spill som aktiverer fantasien min og lar meg tenke og føle verden på en spesiell måte, så fortellingen vi laget var veldig poetisk, kanskje også kryptisk, men vi synes det passer til denne merkelige verdenen, der alt er religiøst og poetisk på en spesiell måte."

"Noen ganger vil jeg som art director og forfatter heller ha en karakter som sjokkerer spilleren", fortsetter han. I stedet for å forklare for mye tror jeg det er en blanding av det visuelle som hjelper spilleren til å aktivere fantasien så mye som mulig og legge veiledningen til side. Vi ønsket å gjøre hovedplottet veldig, tror jeg, forståelig, så hovedplottet er forståelig, men spillet er fullt av små historier. Jeg liker å si at Blasphemous ikke er én historie, men en historie bestående av små historier, som små legender som lever sammen i en verden, slik at du kan lese gjenstandsbeskrivelsene og finne en kort fortelling om dem."

Er Blasphemous III en selvfølge?

"La oss si at det første spillet ble laget med et begrenset budsjett og tidsbegrensninger", forteller Erosa senere. "Så det ble gjort på denne måten, men denne gangen hadde vi mer tid, budsjett og kunnskap til å gjøre disse tingene, så det var så mange nye ting å utforske, og det er mange, mange ting som ble etterlatt..."

Til en treer? Vi avbryter for å spørre om studioet faktisk tenker på å komme tilbake til dette universet for tredje gang, eller om det kanskje er noe annet.

"Vi forventer helt sikkert lange ferier", ler produsenten. "Vi venter på flere spillerreaksjoner og anmeldelser; vi skal tenke på alt dette for å se hva vi kan gjøre", avslutter regissøren.

Hvis du har spilt Blasphemous II, må du ikke gå glipp av hvordan begge på slutten av videoen entusiastisk svarer "Orospina [Bordadora Mayor]!" og hennes sverdkamp når de blir spurt om sin favorittsjef fra det varierte utvalget av større fiender spillet byr på.

Se hele det 17 minutter lange post-mortem-intervjuet for å lære mer om hvordan spillerne delte kunnskap og oppdaget hemmeligheter fra dag én, om spillbalansen med tanke på at det er tre våpen/baner å starte med, eller om innovasjon innen den bredere metroidvania-sjangeren.

