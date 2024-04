Blasphemous-skaperne avslører at Larian Studios ga en stor sum til Kickstarter-kampanjen

HQ

Larian Studios har fått mye oppmerksomhet etter lanseringen av Baldur's Gate III, og mange spillere har lovprist arbeidskulturen i studioet, spesielt siden administrerende direktør Swen Vincke fortsetter å kritisere grådigheten som synes å være allestedsnærværende i spillbransjen.

Selv om det nok ikke er bra å falle pladask for en hvilken som helst bedrift, avslørte en av utviklerne bak Blasphemous at Larian betalte en anstendig sum for å finansiere spillet på Kickstarter i sin tid.

"De betalte et firesifret beløp, ba aldri om belønning og fortsatte bare å lage et av de beste spillene som er laget de siste årene", skrev Enrique Colinet.

Blasphemous fortsatte å sjarmere mange fans av Metroidvanias, og oppfølgeren forbedret formelen fra originalen ytterligere. Du kan lese våre anmeldelser av begge spillene på Blasphemous her og her.