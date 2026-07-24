BLAST Bounty sommeren 2026 – lukket kvalifisering: Lagene Spirit, FOKUS, FUT Esports og PaiN Gaming går videre

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Som vi rapporterte i går, er kampene i 32-delsfinalen i BLAST Bounty Summer 2026 lukket kvalifisering i gang. De fleste av disse kampene er allerede avsluttet, og det gjenstår bare fire kamper som skal spilles i dag, 24. juli. Når disse kampene er ferdigspilt, vil vi vite de bekreftede oppsettene for 16-delsfinalen, og dermed også hvilke lag som får sjansen til å sikre seg en plass i hovedturneringen som finner sted neste uke på Malta.

Når det gjelder gårsdagens resultater, slo Team Spirit OG med 2–1, FOKUS vant over Aurora Gaming med 2–1, FUT Esports slo ut Sinners Esports med 2–1, og PaiN Gaming knuste Gentle Mates med 2–0.

Nedenfor finner du dagens kamper.