BLAST Bounty sommeren 2026 – lukket kvalifiseringsrunde: Siste resultater og kommende kamper

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Innen utgangen av uken vil vi vite hvilke åtte lag som skal reise til Malta for å delta i BLAST Bounty Summer 2026-turneringen som finner sted neste uke. Grunnen til at vi ennå ikke kjenner de bekreftede lagene, er at turneringen innledes med en lukket kvalifisering der 32 lag skal reduseres til åtte overlevende.

Foreløpig er 32-delsfinalen i dette arrangementet fortsatt i gang, men halvparten av kampene er allerede spilt, mens den andre halvparten spilles i dag og i morgen (23.–24. juli). Med dette i bakhodet lurer du kanskje på de siste resultatene og hva som venter videre.

Så langt har åtte lag sikret seg en plass i 16-delsfinalen, mens åtte lag også er slått ut. Disse lagene kan du se nedenfor.

BLAST Bounty Summer 2026 lukket kvalifisering – bekreftede lag i 16-delsfinalen:



100 Thieves



Mouz



HOTU



Astralis



G2 Esports



FaZe Clan



Ninjas in Pyjamas



Wildcard



BLAST Bounty Summer 2026 – Lag som er slått ut av den lukkede kvalifiseringen:



Team Falcons



Nuclear TigeRES



GamerLegion



Team Nemesis



Nemiga Gaming



Eyeballers



M80



Alliance



Når det gjelder de gjenværende kampene, kan du se kampoppsettet for 23. og 24. juli nedenfor.