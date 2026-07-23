BLAST Bounty sommeren 2026 – lukket kvalifiseringsrunde: Siste resultater og kommende kamper
32-delsfinalene pågår fortsatt, og 16-delsfinalene følger opp denne helgen.
Innen utgangen av uken vil vi vite hvilke åtte lag som skal reise til Malta for å delta i BLAST Bounty Summer 2026-turneringen som finner sted neste uke. Grunnen til at vi ennå ikke kjenner de bekreftede lagene, er at turneringen innledes med en lukket kvalifisering der 32 lag skal reduseres til åtte overlevende.
Foreløpig er 32-delsfinalen i dette arrangementet fortsatt i gang, men halvparten av kampene er allerede spilt, mens den andre halvparten spilles i dag og i morgen (23.–24. juli). Med dette i bakhodet lurer du kanskje på de siste resultatene og hva som venter videre.
Så langt har åtte lag sikret seg en plass i 16-delsfinalen, mens åtte lag også er slått ut. Disse lagene kan du se nedenfor.
BLAST Bounty Summer 2026 lukket kvalifisering – bekreftede lag i 16-delsfinalen:
- 100 Thieves
- Mouz
- HOTU
- Astralis
- G2 Esports
- FaZe Clan
- Ninjas in Pyjamas
- Wildcard
BLAST Bounty Summer 2026 – Lag som er slått ut av den lukkede kvalifiseringen:
- Team Falcons
- Nuclear TigeRES
- GamerLegion
- Team Nemesis
- Nemiga Gaming
- Eyeballers
- M80
- Alliance
Når det gjelder de gjenværende kampene, kan du se kampoppsettet for 23. og 24. juli nedenfor.
- Aurora Gaming mot FOKUS kl. 11:00 BST/12:00 CEST 23. juli
- FUT Esports mot Sinners kl. 13:30 BST/14:30 CEST 23. juli
- PaiN Gaming mot Gentle Mates kl. 16:00 BST/17:00 CEST 23. juli
- Team Spirit mot OG kl. 18:30 BST/19:30 CEST 23. juli
- Magic mot 3DMax kl. 10:00 BST/11:00 CEST 24. juli
- The MongolZ mot Heroic kl. 12:30 BST/13:30 CEST 24. juli
- Team Vitality mot Team Liquid kl. 15:00 BST/16:00 CEST 24. juli
- Furia mot Dendele kl. 17:30 BST/18:30 CEST den 24. juli