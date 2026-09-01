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BLAST Open Fall 2026: Sluttspilltreet er klart, med seks lag i kampen om tittelen
Kampene fortsetter fredag 4. september.
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Gruppespillet er offisielt avsluttet i BLAST Open Fall 2026-turneringen, og nå er det kun seks lag igjen i kampen om tittelen i den europeiske turneringen. Med bare fem kamper igjen å spille mellom 4. og 6. september, er det nå tid for å se nærmere på sluttspilltreet, der alle kamper fremover er utslagskamper, ettersom turneringen følger et format med enkel eliminering.
BLAST Open Fall 2026 – kvartfinaler i sluttspillet (4. september):
- Team Falcons mot G2 Esports kl. 15:00 BST/16:00 CEST
- Furia mot Team Vitality kl. 18:30 BST/19:30 CEST
BLAST Open Fall 2026-sluttspillet, semifinaler (5. september):
- Team Spirit mot vinneren av Falcons/G2 kl. 15:00 BST/16:00 CEST
- Mouz mot vinneren av Furia/Vitality kl. 18:30 BST/19:30 CEST
BLAST Open høst 2026, sluttspill, finale (6. september):
- Vinneren av semifinale nr. 1 mot vinneren av semifinale nr. 2 kl. 11:30 BST/12:30 CEST