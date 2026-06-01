BLAST Slam VII: Sluttspillet med seks lag er nå klart

Den siste helgen har vært en travel helg for konkurransedyktige Dota 2 fans, da BLAST Slam VII-arrangementet fortsatte å tilby spennende action. Ikke bare ble gruppespillet avsluttet (og se både Xtreme Gaming og Glyph eliminert på det stadiet), men det gjorde også kvalifiseringskampen for siste sjanse, noe som betyr at sluttspillbraketten nå er satt, og vi vet de seks lagene som har kvalifisert seg til sluttfasen av spillet.

Før vi går videre til sluttspillet, er det verdt å merke seg de andre lagene som ble slått ut av turneringen i siste sjanse-fasen. Totalt ble fire lag eliminert, med OG, Tundra Esports, Team Spirit, og Team Liquid alle på vei hjem etter en middelmådig prestasjon på det bredere arrangementet.

Med dette i bakhodet vet vi nå hvordan sluttspillbraketten har blitt seedet, med dette ved å bruke et dobbelt eliminasjonsformat, noe som betyr at lag kan tape en kamp og forbli i live, med en annen som fører til å bli slått ut. Det er 10 kamper igjen å spille mellom 4. juni og 7. juni, og du kan se åpningskampene nedenfor.

Kvartfinaler i øvre brakett (4. juni)



Team Falcons vs. Team Yandex kl. 10:00 BST/11:00 CEST



BetBoom Team mot Aurora Gaming kl. 13:30 BST/14:30 CEST



Mens mye av resten av braketten er oppe i luften til hver kamp før finner sted, vet vi også at LGD Gaming og Parivision venter i Upper Bracket Semifinaler for å møte vinnerne av de to kvartfinalene.

Hvem tror du vil vinne BLAST Slam VII?