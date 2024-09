BLAST tapper Blacklyte for FNCS- og RLCS-partnerskap

HQ

Det er en veldig travel tid for de konkurrerende lagene på Epic Games, da denne helgen vil Fortnite Championship Series Championship 2024 bli avholdt på Dickies Arena i Fort Worth, USA, og neste helg vil dette bli fulgt av Rocket League Championship Series World Championship 2024 som arrangeres på samme sted. For å markere disse to store begivenhetene har turneringsarrangøren BLAST kunngjort et partnerskap for å sikre at det finnes sitteplasser til spillerne og konkurrentene.

Spillstolprodusenten Blacklyte har blitt utpekt som den offisielle spillstolpartneren til begge Championship -arrangementene, og som en del av denne avtalen kan vi forvente at Blacklyte vil levere stoler til spillere, trenere og kringkastingstalenter som skal brukes under de to arrangementene.

Selv om det ikke er kunngjort noen konkrete økonomiske detaljer knyttet til avtalen, vet vi at Blacklyte vil bli integrert i begge arrangementenes sendinger og vil også vises på de forskjellige fysiske merkevarene rundt arenaen.