Blaze antyder et comeback for ettertraktede Evercade-kassetter

Retrospill er mer populært enn noensinne, og å kjøpe komplette spill fra 80- og 90-tallet i fine utgaver er ofte latterlig dyrt. Kanskje er det derfor den nylig annonserte Neo Geo AES+ ble så mye mer populær enn SNK og Plaion hadde forutsett, og det finnes andre eksempler på nye retroformater som har blitt så populære at det har oppstått problemer.

Som du kanskje vet, er Evercade et av de beste formatene på markedet for klassiske spill akkurat nå. Det er en dedikert retrokonsoll som bruker kassetter med titler fra en lang rekke store utviklere og utgivere. Men selv om det er et moderne format med nye utgivelser, har prisene skutt i været for en rekke utvalgte titler.

Årsaken er at Blaze (som utgir Evercade) ikke eier spillisensene selv, og de utløper naturligvis etter en stund - og da slutter spillene å bli produsert og solgt. Og hvis det er svært ettertraktede titler, begynner budkrigen på bruktmarkedet. Dette kan selvfølgelig løses ved å forsøke å fornye lisensene og gi ut spillene på nytt, noe som ikke har skjedd ennå, men det betyr ikke at det ikke kommer til å skje etter hvert.

Magasinet Retro Gamer (via Time Extension) har snakket med Blaze-sjef Andrew Bryatt om saken og spurt om de kan komme til å prøve å gi ut de mest populære kassettene i nye utgaver i fremtiden, hvorpå han svarte: "watch this space." Det er absolutt ikke et ja, men det er definitivt ikke et nei heller, og det viser at det er planer på gang.

Vi krysser fingrene for en løsning, slik at fansen kan få tak i spillene de vil ha på disse høykvalitets kassettene.