Bleach: Brave Souls er på vei til Switch og Xbox

Som navnet tydelig antyder, er actionspillet Bleach: Brave Souls basert på den populære mangaen og animeen med samme navn. Det ble utgitt gratis på smarttelefoner her til lands i 2016 og ble raskt populært. Fem år senere ble det lansert for PC, og i 2022 var det tid for PlayStation 4.

Nå mener KLab tilsynelatende at det er på tide å utvide målgruppen igjen, og har bekreftet at Bleach: Brave Souls nå også vil bli utgitt på både Switch og Xbox Series S/X. Dessverre vet vi ikke når det vil ha premiere på disse formatene, men det vil i det minste skje i løpet av sommeren, så det er ikke lang ventetid.