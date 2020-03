Du ser på Annonser

Det var et labert utvalg med eksklusiver til Xbox One de første årene, men på E3 2018 snudde dette. Phil Spencer inntok scenen for å avsløre at Microsoft hadde kjøpt opp fire nye studioer, hvorav et av dem var Ninja Theory, som står bak blant annet Hellblade: Senua's Sacrifice og DmC: Devil May Cry. Deres neste spill, fargerike Bleeding Edge, som er veldig annerledes i forhold til de to, representerer Ninja Theorys første forsøk på et skikkelig online-spill.

Kampformatet i Bleeding Edge er 4v4. Her skal lagene mot hverandre i to forskjellige match-typer: Objective Control og Power Collection. Objective Control er den typiske Control-modusen hvor spillere sprer seg over kartet for å prøve å ta kontroll over flere punkter. Power Collection derimot går ut på at spillerne skal samle Power Cells og legge dem fra seg på bestemte steder når de blir tilgjengelige.

Å jobbe sammen som et lag og ha en variert lag-komposisjon er nøkkelen til suksess - du kommer ikke langt om du ignorerer laget ditt og prøver å gjøre alt selv. Spillere kan velge mellom Tank, Support og Fighting-klasser og hver av dem har sin egen rolle å utfylle. Tanks, for eksempel, burde holde seg i fronten da de tåler mer skade enn de andre, og Support bør holde seg litt tilbake og legge ut skjold og helbrede de andre på laget.

Noe vi virkelig satte pris på var energien og momentumet Bleeding Edge presenterer gjennom arena-designene. Spredt utover kartet finner man Jump Pads som hjelper deg med å nå høyere plattformer, og ved å holde ned høyre pilknapp kan du dra frem et svevebrett å fly rundt på. Det er også ting i området som kan skade deg som du må være oppmerksom på, og disse kan også utnyttes til din egen fordel. I en tidlig kamp dyttet en av motspillerne oss på noen togskinner hvor vi ble truffet av et tog som drepte oss momentant. Kartene føles vel-skapte, men det er kun fem tilgjengelig for øyeblikket og ting kan fort føles repetitivt, og etter bare en time følte vi at vi hadde sett alt.

Kampsystemet lærte vi oss fort med hjelp av en kort opplæringsdel, og kontrollene føles stramme. Hver karakter har et basisangrep (noen er nærkampsangrep og andre er prosjektil-baserte) og dette kan kombineres med andre angrep akkurat som i en tradisjonell brawler. Hver karakter har også tre forskjellige spesialevner som kan ha kraftige effekter, men har en cooldown på noen sekunder. De kraftigste evnene er superevner som må brukes sparsomt gjennom matchene. Hver spiller har to forskjellige superevner, men kun en kan være aktiv om gangen, så her må man tenke taktisk og vite når man skal bruke den ene eller den andre.

Hver fighter har et utvalg mods man kan sette på før kampen, med en maksgrense på tre stk. Det ville vært umulig å prøve alle kombinasjonene, men fordelene de gir virker relativt balanserte og subtile, så det går mer ut på å spesialisere fighteren enn å forvandle den til en overpowered drapsmaskin. Det er også en Dojo i spillet hvor du kan øve deg på det nye oppsettet før du inntar arenaen.

Spillet lanserte med elleve spillbare karakterer (en til skal tilføyes snart, nemlig Mekko the dolphin), og som vi nevnte er disse fordelt mellom Tank, Support og Fighter-klasser. Ninja Theory har virkelig gjort mye for at hver karakter skal føles annerledes, og vi fikk etter hvert et par favoritter. De vi likte best var blant annet Kulev, en robotslange som har klemt seg rundt et råttent lik, og Buttercup, en fyldig dame som har blitt modifisert til å være halvt motorsykkel. Ja, du leste riktig. Vi foretrekker kvalitet fremfor kvantitet når som helst, men som det er nå føles utvalget likevel litt tynt og vi ble fort vant til å se de samme gamle ansiktene på slagmarken.

Noe vi sårt savnet var en form for matchmaker hvor vi kunne velge hvilken type match vi ønsket å delta i. Vi høres kanskje kravstore ut da det kun er to moduser tilgjengelig for øyeblikket, men det virket som at Power Collection forekom oftest og vi forestiller oss at dette blir et problem når flere moduser introduseres, om ikke det tilføyes en matchmaker. Det er heller ikke mulig for mer erfarne spillere å matche med spillere på samme nivå foreløpig.

Vi er sikre på at Bleeding Edge har potensiale til å utvikle seg til noe spesielt, men vi følte likevel at det blir litt for lite kjøtt på beina som det er nå. Spillet tilbyr for øyeblikket kun to moduser og fem kart, hvilket betyr at man vil ha sett alt i løpet av veldig kort tid. På den positive siden byr spillet på masser av energi, og karakterene er alle unike og interessante. Hvis du abonnerer på Game Pass skader det i hvert fall ikke å prøve seg på en match eller to, spesielt hvis du er keen på å se et talentfullt studio prøve seg på noe helt nytt.