Blekksprut-plattformspillet Darwin's Paradox har blitt forsinket til 2026

Hvis du har håpet å spille Konamis blekksprutplattformer Darwin's Paradox senere i år, bør du vite at dette ikke lenger vil være tilfelle. Utgiveren har avslørt at spillet har blitt forsinket og nå ikke lenger vil lanseres i 2025, men heller 2026.

Dette ble bekreftet i et kort innlegg på sosiale medier der det også ble nevnt at det er noe godt å ta med seg fra denne forsinkelsen, ettersom Darwin's Paradox vil få en skikkelig Nintendo Switch 2 -utgave.

Vi har ikke noe mer å legge til om den nye lanseringsdatoen eller Switch 2 -utgaven, ettersom alt Konami har delt er følgende :

"Opprinnelig planlagt til 2025, har vi jobbet litt lenger med vår kommende actionplattformspiller for å gi deg opplevelsen på Switch 2.

Forvent at Darwin's Paradox slippes på PC og konsoller i 2026."

For de som ikke er kjent med Darwin's Paradox, forklarer beskrivelsen for spillet at det følger en blekksprut ved navn Darwin som etter å ha blitt trukket opp fra havet og fanget i et industrikompleks, må bruke sine ferdigheter og evner for å komme tilbake til det dype blå. Det er tilsynelatende for det meste en 2D-side-scroller, men dette vil ikke hindre det i å inneholde en rekke feller og farer å overvinne, inkludert sultne måker, som du kan se nedenfor.

Følg med for mer informasjon om den nye utgivelsesdatoen.