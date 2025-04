Blekksprut, S.T.A.L.K.E.R. og Sporks: Gamereactor-redaksjonen deler noen av sine favoritt-påskeegg

HQ

Det er påske! Vi har kommet til den tiden på året da vi ønsker å feire våren og fråtse i sjokoladeegg og søtsaker uten grenser. I anledning årets høytid har Gamereactor-teamet samlet seg for å dele en håndfull minner knyttet til hver redaktørs favorittpåskeegg gjennom tidene i videospill. Det er en variert gjeng her, så la oss starte med Oscars kjærlighet til S.T.A.L.K.E.R.

Oscar: Visste du at videospillet S.T.A.L.K.K.E.R. er knyttet til Tarkovskijs Stalker?

Selv om det ikke er en direkte filmatisering, henter spillet navnet og noe av atmosfæren fra filmen. Begge kan i sin tur spores tilbake til Roadside Picnic, romanen av Strugatsky-brødrene, som introduserte ideen om The Zone, et mystisk sted fylt med farer og hemmeligheter. Der Tarkovskijs Stalker er langsom og meditativ, en hjemsøkende reise inn i tro, lengsel og håpets skjørhet, kaster S.T.A.L.K.E.R. deg inn i en mer brutal sone, en sone formet av Tsjernobyls skygge, der overlevelse er det første og siste budet. Til tross for forskjellene deler begge en hjemsøkende, melankolsk stemning som gjør dem uforglemmelige. Et godt eksempel på hvordan kunst og historier kan fortelles på tvers av ulike medier, enten det er gjennom bøker, filmer, TV-serier eller videospill.

Alberto: Du kan spille hele Maniac Mansion (1988) på en virtuell datamaskin inne i Day of the Tentacle (1993)

Mikrokosmoset av LucasArts' eventyrspill er fullt av små referanser som knytter an til spillene deres på mer eller mindre direkte måter. Selv er jeg stolt av et gigantisk merke med påskriften "Ask me about LOOM", identisk med det SCUMM Bar piraten Cobb bærer i The Secret of Monkey Island (vær så snill, ikke spør meg om LOOM, for da vet jeg ikke hvordan jeg skal slutte). Men hvis jeg skulle velge et påskeegg som fascinerte meg den gangen, ville jeg si at det var å finne Weird Eds datamaskin i Day of the Tentacle og spille Maniac Mansion, forgjengeren, i MS-DOS-versjonen. Ikke at det var noen overraskelse, siden de er en del av samme serie, men du kan spille Maniac Mansion fra start til slutt. Noe jeg bare våget å gjøre, litt av stolthet, da jeg spilte Remastered -versjonen for noen år siden.

Vil du fortsatt vite mer om LOOM? "Du mener det nyeste mesterverket innen fantasy-fortelling fra Lucasfilms Brian Moriarty? Det er et ekstraordinært eventyr med..."

Alex: Yarr, det er sjømonstre under Roma i Assassin's Creed II

Jeg grublet litt over hva jeg skulle skrive på denne listen, og tenkte at jeg skulle velge den skremmende menneske-ape-hybridfamilien du finner i Halo 3, før jeg bestemte meg for den gigantiske blekkspruten som dukker opp i Assassin's Creed II. Jeg elsker påskeegg som får deg til å gni deg i øynene og lure på om du var den eneste som så det som nettopp skjedde på skjermen. I dypet av en snikmordergrav i Assassin's Creed II finner du en stor vannmasse. Trekk i en sveiv og noen spaker og stirre lenge nok, så vil du se en mørk kropp svømme under overflaten. Stirrer du litt mer, dukker det opp en tentakel som vinker hei før den forsvinner ned i dypet igjen. Gir det mye mening? Selvfølgelig ikke, men det er et morsomt øyeblikk som fikk spillere til å strømme til forumene for å finne ut om det betydde noe i det hele tatt, og de som ennå ikke hadde sett blekkspruten, var desperate etter å finne den. Et fantastisk funn hvis du gjorde det på egen hånd, og en morsom påminnelse om at mytiske dyr stort sett alltid var med i Assassin's Creed ... på en måte.

Ben: Call of Duty: Zombies' største vidundervåpen, den gylne spork

Call of Dutys Zombies -modus har alltid vært full av påskeegg, av varierende størrelse. Selv om jeg kunne ha valgt ett av mange som mitt favorittpåskeegg gjennom tidene (og det kjemper om plassen med sideoppdraget Teenage Mutant Ninja Turtles i Borderlands 2), har jeg til slutt bestemt meg for Call of Duty: Black Ops IIs Golden Spork, som du finner på Mob of the Dead -kartet. Dette lille, fiffige nærkampvåpenet blir tilgjengelig etter at du har fullført en håndfull generelt ganske krevende utfordringer, som når du har krysset av, vil se det skinnende metalliske kjøkkenredskapet stige opp av et badekar fylt med blod som et forvirrende varsel fra helvete. Når du plukker den opp, erstatter den den vanligvis ubrukelige nærkampen din med et slagalternativ på én tomme som kan redde deg fra å bli trengt opp i et hjørne (kanskje bryte deg ut av en Rusty Cage...) og drept av de udøde. Det er ikke en Wonder Weapon av samme kaliber som dette kartets Blundergat, og det vil ikke bremse Brutus, men det er veldig gøy å legge det til i samlingen din, og det er bare et skritt videre i å bevise at Mob of the Dead fremdeles er et av de beste CoD: Zombies -kartene gjennom tidene.