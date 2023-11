Bli bedre kjent med Kazuma Kiryu fra Like a Dragon Gaiden

HQ

Torsdag er det tid for et helt nytt Like a Dragon-eventyr når Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name lanseres til PC, PlayStation og Xbox. Her får vi nok en gang spille som Kazuma Kiryu, som denne gangen går under dekknavnet Joryu.

Hvis du ikke har spilt noen av de tidligere Yakuza-hovedtitlene, mener Ryu ga Gotoku Studio og Sega at det er på tide at vi får en skikkelig introduksjon av Kazuma Kiryu, og det er akkurat det vi får i en ny trailer.

Sjekk den ut nedenfor, og ikke glem å lese anmeldelsen vår her.