      Daredevil: Born Again

      Bli Daredevil med Hasbros nyeste Marvel Legends-utstyr

      Superheltens maske og batong er til salgs.

      HQ

      Hasbro og Marvel utvider sitt utvalg av premium samleobjekter og utstyr, ettersom et nytt element i Marvel Legends -serien er avslørt. Basert på den nylige Wolverine-masken, har nå en Daredevil maske blitt avslørt, med denne utformet etter kostymet som Charlie Coxs Matt Murdock hadde på seg i Daredevil: Born Again.

      Samleobjektet er designet som en 1:1-modell, noe som betyr at hvis du er eldre enn 14 år, bør du kunne bruke den, enten som en forbryterbekjempende borgerverner eller bare for å kle deg ut... Det følger også med et tilhørende batongvåpen som kan brukes i to deler eller i én lengre stav, og det er til og med et stativ til å montere masken og batongen på.

      Når det gjelder utgivelsesdato og pris, er den gode nyheten at du kan forhåndsbestille masken i dag via Hasbro Pulse alt for £ 134.99 / € 159.99. Fangsten er at den faktiske leveringsdatoen er rundt to måneder unna 12. november.

      Vil du legge til denne masken i samlingen din?

      Daredevil: Born Again

