Bli den dødeligste krigeren i Die by the Blade

Hvis du har vært på utkikk etter et kampspill som er litt annerledes og unikt i forhold til actionstilen vi ser i Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat og alle de andre arkadesideprofilkampene på markedet, så har vi kanskje det perfekte spillet for deg.

Grindstone lanserer i dag offisielt flerspillerkampspillet Die by the Blade på PC (via Steam og Epic Games Store), der spillerne kan få en smakebit av action som minner oss om den ikoniske TV-serien Deadliest Warrior.

Spillet går ut på å ikle seg en selvvalgt kriger og deretter delta i kamper mot rivaliserende spillere, der ett enkelt treff er nok til å vinne og overvinne motstanderen. Det sier seg selv at du må konsentrere deg, være forsiktig og gripe enhver mulighet som byr seg i denne kamptittelen.

For å gjøre det hele interessant tilbyr Die by the Blade en rekke japanske våpenvalg, som hver for seg avgjør hvordan du spiller, for eksempel en katana som er rask og smidig og en nodachi som er langsommere, men som åpner for kraftigere slag. Spillet utspiller seg også i en samuraipunk-verden som kombinerer japanske elementer med cyberpunk-kultur, noe som gjør at du kan kjempe på landsbygda eller i neonfylte bygater.

Die by the Blade kommer til PC i dag, og du kan sjekke ut lanseringstraileren for spillet nedenfor, i tillegg til noen bilder som viser den actionfylte spillopplevelsen.