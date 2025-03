Bli Doom Slayer med en bærbar Doom: The Dark Ages hjelmkopi

HQ

Om noen måneder kan vi vende tilbake til id Softwares actionfylte verden på Doom, når middelaldertemaet Doom: The Dark Ages gjør sin store ankomst på PC, PS5 og Xbox Series X / S-konsoller, til og med som en dag en inkludering til Game Pass -tjenesten. Med den lanseringen satt til 15. mai, har en annen Doom godbit blitt avslørt av Bethesda, med dette som er ideelt for de som ønsker å legge til en Doom Slayer stil til garderoben sin.

Det dreier seg om en bærbar Doom Slayer hjelm, basert på karaktermodellen fra Doom: The Dark Ages. Det er en one-size-fits-all-modell som har et justerbart bånd for å sikre at den sitter tett. Den har også LED-belysningselementer for å gi den litt ekstra piff, og det følger med noen ekstra ting, blant annet et blått nøkkelkort i metall og noen lapper.

Det har vi blitt fortalt: "Dette kunstverket bringer en ikonisk del av Doom Slayer's opprinnelseshistorie til den virkelige verden. Det kan skryte av omhyggelig oppmerksomhet på detaljer - fra design, til teksturer, til kampskader. Å, og den lyser også opp!

"Se verden gjennom Slayers øyne når du tar på deg Doom: The Dark Ages Wearable Helmet Replica! Men vær advart: Den kan få deg til å føle en rettferdig vrede! Sørg for at du retter den mot helvetes horder."

Dette er en annonse:

Hjelmen kan kjøpes via Bethesda Gear Store til en pris av 175 dollar. Du kan bestille den i dag, med planlagt levering i mai måned i tråd med lanseringen av Doom: The Dark Ages.