Medlemsinnlogging
nyheter
Pandemonium: Merge

Bli en bålkokk i demoen for Pandemonium: Merge

Det kaotiske kokkespillet har nettopp lansert en demo som gir en smakebit av den større opplevelsen.

Flytt deg Cooking Mama, utvikleren mybadstudio er den nye sheriffen i byen. Som en del av Wholesome Snack Showcase har studioet nettopp vist seg frem for å avsløre at det kommende matlagingsspillet, Pandemonium: Merge, nå har en tilgjengelig demo.

Det stemmer, fra og med nå kan du gå til Steam for å laste ned denne smakebiten av den større opplevelsen, som lover å tilby "et tåpelig, lettlært fusjonsspill med kaotisk panneflippingfysikk, søte skogsvenner og mer."

Vi vet foreløpig ikke nøyaktig når Pandemonium: Merge vil gjøre sin offisielle ankomst, men hvis du liker å lage mat og har vært på jakt etter et spill som legger til enda mer sprø arkademekanikk, vil du ikke gå glipp av denne tittelen, eller den nylig lanserte demoen.

