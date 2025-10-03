Bli en katteastronaut i Beyond the Pixels' Astro Burn

Leter du etter et retro-drevet eventyr å sette tennene i? I så fall kan utvikleren Beyond the Pixels ha akkurat spillet for deg. Sci-fi bullet hell shoot 'em up-spillet Astro Burn skal etter hvert lanseres på PC, og er en tittel som er perfekt for alle som er på jakt etter en anspent, utfordrende, men like givende opplevelse, der du får spille som en katteastronaut som kommer tilbake fra et oppdrag i verdensrommet for å finne jorden ødelagt...

Premisset er at kattepiloten Astro vender hjem etter en tid i verdensrommet og oppdager enorme romskip i bane rundt planeten. Det er også tydelig at disse robotene har gjort et nummer av planeten, ettersom det ikke er noen mennesker i sikte. Med sin robotkompanjong AL ved sin side styrer Astro skipet deres inn i kamp, sprenger og skyter ned alle trusler i et forsøk på å finne ut hva som har skjedd og hvordan de kan redde dagen.

Beyond the Pixel har ennå ikke delt en lanseringsdato for Astro Burn, men hvis du vil ha en smakebit av handlingen, kan du sjekke ut den siste traileren nedenfor og se noen bilder, og enda bedre, gå til Steam for å laste ned en demo av den tidlige delen av eventyret, som lover følgende :

"I demoen av Astro Burn spiller du som Astro - en uredd kattedyrromspilot med sin robotkompanjong - AL, som kommer tilbake fra et oppdrag i verdensrommet, bare for å finne Jorden i ruiner, omringet av ruvende, mystiske maskiner ... og ikke et eneste menneske i sikte. Ved hjelp av din innebygde nysgjerrighet og ditt store arsenal styrer du skipet ditt gjennom horder av fiender, og skyter stadig videre for å forhindre ytterligere katastrofer!"

Skal du sjekke ut Astro Burn denne helgen?