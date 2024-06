Bli en kikker i dette kommende indiespillet

HQ

Selv om vi vanligvis ikke ville se gjennom fingrene med forfølgelse i noen forstand, hvis du noen gang har hatt en antydning til å prøve deg på det, er det siste spillet fra Oopsie Daisies Studio sannsynligvis verdt å ta en titt på.

Denne tittelen er kjent som Tom the postgirl, og handler om å utforske en håndtegnet verden som en ung postpike som bruker jobben og rollen sin til å komme nær innbyggerne i byen og få glimt og korte kikk inn i livene deres uten å vekke for mye mistanke. Du må utforske, kikke og til slutt bestemme deg for om du vil levere pakken til en innbygger, eller om du vil stjele den og se hva den inneholder selv hvis intrigene blir for sterke. Hvorfor skal du gjøre dette og ikke bare opptre som den ydmyke postjenta? Fordi det skjer noe merkelig i byen, og det er opp til Tom å finne ut nøyaktig hva.

Tom the postgirl vil se ut til å debutere en gang i 3. kvartal 2025, og på foreløpig uspesifiserte plattformer. Sjekk ut avsløringstraileren nedenfor.