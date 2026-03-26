Bli en klok robotdetektiv i Artificial Detective

En av de siste kunngjøringene på Xbox Partner Preview presenterte en første titt på et helt nytt prosjekt fra indie-utvikleren Vivix. Dette er et action-eventyrspill som går under navnet Artificial Detective, og følger en klok robotetterforsker som har tatt på seg oppgaven med å finne ut hvorfor menneskeheten har forsvunnet, og hvorfor et enkelt menneskebarn har blitt etterlatt i prosessen.

Artificial Detective kommer fra et team bestående av veteraner med erfaring fra Call of Duty: Modern Warfare 2, Control, Dead Space og til og med Netflix' animerte serie Love, Death & Robots, og utspiller seg i en futuristisk metropol kalt Conglomerate North, som er inspirert av 1930-tallets art deco-design.

Spillet utspiller seg i tredjepersonsperspektiv og følger robotdetektiven, menneskebarnet og en kjekk robothund, mens trioen reiser rundt i metropolen, søker etter svar, overvinner trusler og på andre måter forsøker å løse byens og planetens største mysterium.

Spillet kommer til PC, Xbox Series X/S, Xbox på PC og Xbox Cloud en gang i 2027, og du kan se avsløringstraileren for Artificial Detective nedenfor.