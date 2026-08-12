Bli en kosmisk byråkrat i romskip-jobbsimulatoren « Contact Protocol

Av en eller annen grunn elsker vi spillere muligheter som simulerer jobber. Selv noe som virker utrolig hverdagslig kan være kjempegøy som videospill når det håndteres riktig, og opplevelser som Papers, Please er et klart bevis på det.

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Som en del av Kinetic Publishing Showcase har forlaget, opprettet av Phasmophobia-utvikleren Kinetic Games, presentert sin første bølge av prosjekter, som inkluderer en romskip-jobbsimulator kjent som Contact Protocol.

Spillet kommer fra Cold Zephyr Games, er dette spillet satt i en «kassett-fremtid» fullpakket med romskip og CRT-skjermer, og det ber spillerne om å ta rollen som sikkerhetsoffiser på et fartøy kalt «Pale Horse», der målet ganske enkelt er å holde øye med gruvevirksomheten til firmaet GalCo mens de reiser til Jupiters største måne. De vanlige utfordringene i denne rollen vil blant annet bestå i å vurdere intensjonene til innkommende skip og avgjøre om de er venner eller fiender ved å studere data og informasjon basert på selskapets registre.

I bunn og grunn er det et prosjekt i stil med «Papers, Please», der du må bruke administrative verktøy og systemer for å beskytte «Pale Horse» og menneskene som for øyeblikket reiser om bord sammen med deg. Og som om ikke dette var stressende nok: hvis du gjør for mange feil, kan du til og med risikere konsekvenser fra selskapet selv...

Spillet kommer til PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2 en gang i løpet av våren 2027. Nedenfor kan du se noen bilder fra Contact Protocol.