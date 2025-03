Bli en sjamankokk og eventyrer i det kommende Town of Zoz

En av de store nyhetene på Humble Games Showcase i år var at utvikleren Studio Pixanoh tok scenen og løftet på sløret for sitt kommende action-RPG-prosjekt. Spillet går under navnet Town of Zoz, og spilleren tar rollen som Ito, en ung sjamankokk-eventyrer som vender hjem for å hjelpe til med å bygge opp og støtte familiens restaurant.

Som du kan forestille deg med et kort sammendrag som dette, er det noen sammenstøtende og forskjellige konsepter og stiler i spill med dette spillet. Ikke bare kan du forvente å måtte bruke kokkeferdighetene dine til å lage mat for å øke båndet og forbindelsen med lokalbefolkningen og byfolket og for å hjelpe dem med å frigjøre dem fra opprivende mareritt, men du må også bruke din trofaste machete for å hugge ned fiender rundt om i verden, alt for å nå og utforske nye områder som huser eldgamle mysterier.

Town of Zoz vil lanseres på PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch en gang senere i år, og med det i tankene kan du også se kunngjøringstraileren og noen få bilder nedenfor.