Bli en stilsikker ener med disse Top Gun-inspirerte brillene

Hvis du har vært på utkikk etter en måte å forbedre stilen din på, trenger du ikke lete lenger. Folkene hos Gunnar har avduket en ny brillekolleksjon som er inspirert av ingen ringere enn Top Gun. Kolleksjonen er kjent som Mustang, og den er en del av Flight Deck -serien og gir en unik tolkning av aviator-designfilosofien til Maverick.

Brillene kommer i et mangfold av varianter, enten det er forskjellige innfatningsfarger, forskjellige fargede, tonede glass eller glass med, uten eller uten styrke, eller solbriller. Alle brillene er imidlertid designet for å blokkere blått lys, noe som gjør dem ideelle for folk som ønsker å beskytte øynene når de sitter ved en datamaskin hele dagen, og de beskrives også som flekkbestandige og antireflekterende.

I beskrivelsen av brillene står det videre "Fly til nye høyder med Mustang, et slående tilskudd til Flight Deck-kolleksjonen vår. Denne navigatorformede designen gir en moderne vri på det klassiske Maverick-flygerutseendet, noe som gjør den til det perfekte valget for deg som ønsker både stil og funksjonalitet."

Du kan få et par av disse brillene i dag for $ 74, som også inkluderer et firfoldig etui, et etui, en rengjøringsklut og 12 måneders garanti.

