Bli en tung kranfører i Saber Interactives kommende Docked

Det er ikke mangel på ganske nisjepregede simuleringsspill, og Saber Interactive er talsmann for mange av dem. Nå har utvikleren presentert en ny trailer for et kommende spill som setter spilleren i skoene til en kranfører som jobber på en kai.

Kjent ganske enkelt som Docked, er dette spillet alt du sannsynligvis tror det er. Du tilbringer tiden din ved kontrollene til en tung kran på en kai, der du har til oppgave å manipulere og flytte last som fraktcontainere på og av skip, laste dem på lastebiler og ellers holde havnen nydelig og ryddig.

Spillet skal debutere på PC, PS5 og Xbox Series X/S en gang senere i år, og i tråd med denne nye traileren (som du kan se nedenfor), er det også blitt avslørt og bekreftet at en Steam -demo for spillet har blitt lansert, noe som betyr at du kan bøye fingrene og begynne å finpusse kranoperasjonsferdighetene dine fra øyeblikket.

Kommer du til å sjekke ut Docked, eller er ikke tung kranoperasjon din sterke side?