Bli helten folket trenger i Twirlbounds The Knightling

Det talentfulle teamet bak indiespillet Pine, utvikleren Twirlbound, har annonsert sitt neste prosjekt. Spillet heter The Knightling, og er et actioneventyr som foregår i en fantasiverden og byr på utforskning, oppdrag, kamp og plattformspill i en halvåpen verden, og kommer til PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch en gang i 2025.

The Knightling I dette spillet skal spillerne ikle seg rollen som væpneren til en berømt ridder som beskytter riket, og de får i oppgave å redde og forsvare folket i dette fantasiriket etter at mentoren deres, Sir Lionstone, forsvinner på mystisk vis. Ved hjelp av den legendariske krigerens magiske skjold, The Knightling, reiser spillerne gjennom Clesseia for å avdekke tapte hemmeligheter, nedkjempe monstre og banditter, og for å oppdage grensene og det fulle potensialet til det mektige og mytiske skjoldet.

Spillet skal utgis av Saber Interactive, og The Knightling lover også progresjons- og oppgraderingselementer, plattform- og puslespillutfordringer og ulike evner du kan mestre ved hjelp av det magiske skjoldet, som tilfeldigvis også er ditt eneste våpen.

Mens vi venter på en offisiell utgivelsesdato for The Knightling, kan du sjekke ut avsløringstraileren nedenfor.