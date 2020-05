Bli kjent med karakterene fra Wasteland 3 i ny video

Du ser på Annonser

InXile Entertainment bød på storartet underholdning i løpet av helgen med en ny såkalt Dev Diary-video om Wasteland 3. Denne gangen fikk vi treffe menneskene som venter oss i det dystopiske Colorado, samt se litt av stedene vi får utforske.

Wasteland 3 slippes den 28. august til PC, PlayStation 4 og Xbox One (inkluderes i Game Pass9. Vi synes dette er et spill folk bør holde et øye med, og mange i Gamereactor-nettverket anser det som potensielt et av årets absolutt beste spill.